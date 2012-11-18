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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Палермо
Болонья - Палермо: обзор матча 18 ноября 2012
Болонья
18.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
22'
А. Джилардино
44'
М. Габбиадини (П)
48'
А. Диаманти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Палермо
82'
Красная карточка
К. Лабрин
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
А. Диаманти
81'
Вторая желтая
С. Таидер
78'
74'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Й. Иличич
73'
Вторая желтая
Э. Баррето
63'
Замена
К. Лабрин
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
Д. Папони
️️️️
М. Габбиадини
60'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Диаманти
48'
47'
Замена
Ф. Бенусси
️️️️
М. Донати
46'
Красная карточка
С. Уйкани
Желтая карточка
С. Таидер
45'
+2
44'
Желтая карточка
М. Донати
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Габбиадини
44'
Желтая карточка
М. Габбиадини
43'
Замена
Ф. Альярди
️️️️
Д. Курчи
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Морлео
22'
17'
Желтая карточка
Э. Баррето
Желтая карточка
Г. Гарич
16'
Желтая карточка
Д. Перес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
54
Давид Инчаусти Акин
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Курчи
15
Антонссон
4
Соренсен
3
Черубин
3
Морлео
13
Гарич
15
Перес
8
Таидер
23
Диаманти
11
Габбиадини
19
Джилардино
2-5-3
1
Уйкани
5
фон Берген
6
Муньос
89
Морганелла
27
Куртич
8
Баррето
5
Донати
3
Гарсия
72
Иличич
20
Бриенца
21
Дибала
23
Курчи
30
Альярди
30
Альярди
23
Курчи
23
Диаманти
17
Гуаренте
17
Гуаренте
23
Диаманти
11
Габбиадини
35
Папони
35
Папони
11
Габбиадини
5
Донати
22
Бенусси
22
Бенусси
5
Донати
20
Бриенца
18
Лабрин
18
Лабрин
20
Бриенца
72
Иличич
10
Виола
10
Виола
72
Иличич
Остались в запасе
Болонья
Палермо
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
54
Давид Инчаусти Акин
ЦЗ
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Остались в запасе
54
Давид Инчаусти Акин
ЦЗ
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Палермо
4
1
3
2
Красные карточки
1
3
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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