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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 04 ноября 2012
Болонья
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
46'
А. Диаманти
73'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
Желтая карточка
Ф. Соренсен
85'
79'
Замена
Д. Фараони
️️️️
А. Ди Натале
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Замена
П. Коне
️️️️
М. Габбиадини
72'
68'
Желтая карточка
Г. Анджелла
65'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Лаццари
50'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
М. Аберо
48'
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Пациенца
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Диаманти
Пас отдал
М. Габбиадини
46'
Желтая карточка
М. Габбиадини
45'
39'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
М. Антонссон
37'
Замена
М. Аберо
️️️️
А. Морлео
27'
16'
Желтая карточка
М. Домицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Альярди
3
Черубин
4
Соренсен
15
Антонссон
3
Морлео
13
Гарич
24
Пациенца
8
Таидер
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
4-4-2
23
Бркич
33
Анджелла
6
Домицци
35
Кода
8
Баста
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
7
Армеро
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
3
Морлео
20
Аберо
20
Аберо
3
Морлео
11
Габбиадини
33
Коне
33
Коне
11
Габбиадини
24
Пациенца
21
Крхин
21
Крхин
24
Пациенца
10
Ди Натале
19
Фараони
19
Фараони
10
Ди Натале
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
37
Перейра
7
Агьеманг-Баду
10
Лаццари
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Лаццари
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Войцех Павловски
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Болонья - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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