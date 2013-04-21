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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 21 апреля 2013
Болонья
21.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
23'
А. Джилардино
59'
Д. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
88'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Д. Сансоне
85'
Желтая карточка
Ж. Россини
Желтая карточка
А. Джилардино
83'
Замена
К. Паскуато
️️️️
М. Габбиадини
83'
82'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
80'
Замена
Ж. Россини
️️️️
Ш. Мустафи
74'
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
Замена
Р. Карвальо
️️️️
М. Мотта
71'
63'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сансоне
Пас отдал
М. Лопес
45'
+2
Желтая карточка
Г. Берарди
41'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Икарди
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
С. Таидер
23'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Н. Черубин
21'
Желтая карточка
А. Морлео
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-1-2
23
Курчи
3
Морлео
3
Черубин
15
Антонссон
16
Мотта
8
Таидер
21
Крхин
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
3-5-2
44
Ромеро
28
Берарди
5
Гастальделло
13
Мустафи
11
Мунари
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
15
Поли
18
Эстигаррибия
18
Сансоне
9
Икарди
16
Мотта
45
Карвальо
45
Карвальо
16
Мотта
3
Черубин
4
Соренсен
4
Соренсен
3
Черубин
11
Габбиадини
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Габбиадини
13
Мустафи
35
Россини
35
Россини
13
Мустафи
18
Сансоне
21
Сориано
21
Сориано
18
Сансоне
9
Икарди
11
Лопес
11
Лопес
9
Икарди
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
5
Налдо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
5
Налдо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Сампдория
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Ренато ДальАра
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