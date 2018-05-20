Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013