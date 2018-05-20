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Леандро Кастан
Статистика
Леандро Кастан - статистика
Завершил карьеру
5 ноября 1986 (39), Джау
#25 | Защитник
184 см | 80 кг
Бразилия | Италия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
13
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 0
20.05.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
4 : 1
29.04.2018
Кальяри
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 0
22.04.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
4 : 0
17.04.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 1
14.04.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1 : 0
08.04.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
2 : 1
03.04.2018
Кальяри
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 4
31.03.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 2
11.03.2018
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 5
26.02.2018
Наполи
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 1
17.02.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 0
11.02.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
2 : 0
04.02.2018
СПАЛ
1' - 90'
78'
90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 1
28.01.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
21.01.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 2
06.01.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 0
23.12.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
1 : 0
16.12.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 0
10.12.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
3 : 1
01.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 1
18.11.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 4
05.11.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
1 : 0
28.10.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
25.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
0 : 1
22.10.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
0 : 1
14.10.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 2
01.10.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
23.09.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
0 : 4
20.09.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 0
16.09.2017
Верона
Был в запасе
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