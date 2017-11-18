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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 18 ноября 2017
Рома
18.11.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
49'
Д. Перотти (П)
53'
Р. Наингголан
72'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Желтая карточка
Ф. Фасио
87'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Р. Наингголан
67'
63'
Желтая карточка
Нани
55'
Желтая карточка
Л. Альберто
ГОЛ! 2:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
Д. Перотти
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Перотти
49'
25'
Желтая карточка
Л. Лейва
18'
Желтая карточка
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
4-3-1-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Рома
Лацио
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Рома - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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