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Ренато
Статистика
Ренато - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1979 (47)
#11 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
24
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2 : 3
21.05.2011
Севилья
72' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
3 : 1
15.05.2011
Реал Сосьедад
89' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 6
07.05.2011
Реал
83' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0 : 1
01.05.2011
Севилья
30' - 90'
58'
42'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 2
24.04.2011
Вильярреал
83' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
16.04.2011
Севилья
1' - 75'
18'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
2 : 2
09.04.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
3 : 1
03.04.2011
Сарагоса
60' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
0 : 1
20.03.2011
Севилья
90' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
1 : 1
13.03.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 0
06.03.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
3 : 0
01.03.2011
Спортинг
80' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2 : 2
26.02.2011
Севилья
90' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
20.02.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3 : 3
29.01.2011
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4 : 1
22.01.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 2
15.01.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
08.01.2011
Севилья
1' - 62'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
02.01.2011
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
19.12.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 3
11.12.2010
Альмерия
1' - 65'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
1 : 0
05.12.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 3
27.11.2010
Хетафе
63' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 2
21.11.2010
Мальорка
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1 : 2
14.11.2010
Севилья
1' - 65'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
08.11.2010
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
5 : 0
30.10.2010
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 3
24.10.2010
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Спортинг
2 : 0
17.10.2010
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 1
03.10.2010
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 0
12.09.2010
Депортиво
70' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 4
28.08.2010
Севилья
1' - 90'
88'
62'
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