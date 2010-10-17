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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Севилья
Спортинг - Севилья: обзор матча 17 октября 2010
Спортинг
17.10.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
6'
Г. Сангой
51'
Д. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Севилья
Замена
️️️️
Кармело
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
М. Билич
️️️️
Г. Сангой
Замена
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Х. Анхель
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Ромарик
ГОЛ! 2:0!
Д. Кастро
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
И. Эрнандес
Желтая карточка
Г. Сангой
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сангой
Пас отдал
А. Ривера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ПП
6
Кармело
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Рауль
ВР
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Кристиан Портилья
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-2-2-2
25
Хуан Пабло
3
Анхель
15
Арнолен
14
Эрнандес
11
Лора
9
Эгурен
5
Ривера
17
Кастро
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
10
Сангой
4-4-2
25
Палоп
25
Конко
14
Эскюде
4
Алексис
3
Наварро
20
Альфаро
11
Ренато
5
Ромарик
8
Перотти
9
Фабиано
21
Негредо
10
Сангой
9
Билич
9
Билич
10
Сангой
5
Ромарик
17
Гуаренте
17
Гуаренте
5
Ромарик
20
Альфаро
9
Акоста
9
Акоста
20
Альфаро
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Спортинг
Севилья
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Рауль
ВР
18
Кристиан Портилья
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Рауль
ВР
18
Кристиан Портилья
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Спортинг - Севилья
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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