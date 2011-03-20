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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 20 марта 2011
Валенсия
20.03.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
70'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
+5
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Хоакин
+4
+4
Замена
Ренато
️️️️
А. Негредо
Замена
Д. Зокора
️️️️
Г. Медель
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Наварро
20'
Желтая карточка
Алексис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Хави Варас
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
15
Родри
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
22
Матье
4
Наварро
5
Деальберт
2
Бруно
8
Коста
5
Топал
64
Мата
17
Хоакин
9
Сольдадо
17
Жонас
3-3-2-2
13
Варас
4
Алексис
14
Эскюде
17
Фасио
16
Навас
17
Медель
35
Дабо
11
Ракитич
8
Перотти
21
Негредо
11
Кануте
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
4
Наварро
11
Банега
11
Банега
4
Наварро
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
11
Ренато
11
Ренато
21
Негредо
17
Медель
16
Зокора
16
Зокора
17
Медель
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Сесар Санчес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Валенсия - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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