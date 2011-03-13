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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 13 марта 2011
Севилья
13.03.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
49'
Х. Навас
30'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
Замена
Ромарик
️️️️
А. Негредо
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Д. Капель
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Хави
ГОЛ! 1:1!
Х. Навас
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Д. Зокора
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
М. Касерес
14'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Варас
16
Навас
4
Алексис
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
4
Касерес
16
Зокора
11
Ракитич
17
Капель
21
Негредо
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
21
Негредо
5
Ромарик
5
Ромарик
21
Негредо
16
Зокора
11
Кануте
11
Кануте
16
Зокора
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Даниэль Хименес
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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