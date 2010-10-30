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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 30 октября 2010
Барселона
30.10.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 9 тур
5 : 0
Завершен
Севилья
4'
Л. Месси
24'
Д. Вилья
53'
Д. Алвес
64'
Л. Месси
90'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
ГОЛ! 5:0!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Бускетс
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Адриано
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Хави
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
ГОЛ! 3:0!
Д. Алвес
Замена
М. Дабо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Зокора
️️️️
Д. Перотти
Вторая желтая
А. Конко
Желтая карточка
А. Конко
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Ф. Кануте
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
8
Диего Перотти
ПП
11
Фредерик Кануте
(К)
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-4-2
13
Варас
25
Конко
4
Алексис
4
Касерес
13
Луна
8
Перотти
11
Ренато
5
Ромарик
17
Капель
9
Фабиано
11
Кануте
5
Пуйоль
3
Адриано
3
Адриано
5
Пуйоль
6
Хави
14
Маскерано
14
Маскерано
6
Хави
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
9
Фабиано
35
Дабо
35
Дабо
9
Фабиано
8
Перотти
16
Зокора
16
Зокора
8
Перотти
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Барселона - Севилья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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