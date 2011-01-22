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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 22 января 2011
Севилья
22.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Леванте
28'
Л. Фабиано
39'
Ж. Эскюде
43'
Л. Фабиано (П)
68'
Л. Фабиано
58'
Хиско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
Ф. Кануте
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Д. Зокора
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
А. Альфаро
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 4:1!
Л. Фабиано
Замена
К. Стуани
️️️️
Хиско
ГОЛ! 3:1!
Хиско
Пас отдал
Ф. Кайседо
Замена
Х. Надаль
️️️️
Х.
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Фабиано
ГОЛ! 2:0!
Ж. Эскюде
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
Э. Родас
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Вальдо
АП
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
20
Санчес
3
Наварро
35
Дабо
8
Перотти
16
Зокора
5
Ромарик
9
Фабиано
21
Негредо
4-2-3-1
1
Рейна
18
Вента
5
Родас
18
Бальестерос
12
Хуанфран
25
Торрес
14
Пальярдо
28
Хиско
23
Вальдо
20
Хуанлу
10
Кайседо
16
Зокора
17
Фасио
17
Фасио
16
Зокора
21
Негредо
20
Альфаро
20
Альфаро
21
Негредо
9
Фабиано
11
Кануте
11
Кануте
9
Фабиано
10
Кайседо
10
Иборра
10
Иборра
10
Кайседо
20
Хуанлу
7
Надаль
7
Надаль
20
Хуанлу
28
Хиско
7
Стуани
7
Стуани
28
Хиско
Остались в запасе
Севилья
Леванте
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
2
Давид Серра
ПЗ
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
2
Давид Серра
ПЗ
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Севилья - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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