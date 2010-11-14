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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Севилья
Сарагоса - Севилья: обзор матча 14 ноября 2010
Сарагоса
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
53'
Н. Бертоло
29'
Л. Фабиано
90'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Севилья
Желтая карточка
Х. Варас
ГОЛ! 1:2!
А. Негредо
Замена
С. Бутахар
️️️️
М. Контини
Замена
А. Конко
️️️️
Л. Фабиано
Красная карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
И. Обрадович
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
Ф. Кануте
Замена
А. Негредо
️️️️
Ренато
Желтая карточка
К. Диого
Желтая карточка
Н. Браулио
ГОЛ! 1:1!
Н. Бертоло
Пас отдал
Габи
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Л. Понцио
Замена
М. Перес
️️️️
М. Ланцаро
Желтая карточка
Алексис
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Капель
ГОЛ! 0:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ф. Кануте
Желтая карточка
М. Контини
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
34
Хосе
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
18
Марко Перес
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-4-1
12
Доблас
15
Контини
5
Ланцаро
37
Обрадович
39
Ярошик
2
Диого
7
Лафита
14
Габи
23
Понцио
7
Эдмилсон
85
Браулио
4-3-3
13
Варас
35
Дабо
4
Касерес
4
Алексис
3
Наварро
16
Зокора
11
Ренато
17
Капель
8
Перотти
9
Фабиано
11
Кануте
15
Контини
20
Бутахар
20
Бутахар
15
Контини
5
Ланцаро
18
Перес
18
Перес
5
Ланцаро
23
Понцио
16
Бертоло
16
Бертоло
23
Понцио
9
Фабиано
25
Конко
25
Конко
9
Фабиано
17
Капель
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Капель
11
Ренато
21
Негредо
21
Негредо
11
Ренато
Остались в запасе
Сарагоса
Севилья
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хосе
ЦЗ
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хосе
ЦЗ
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Сарагоса - Севилья
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Ла Ромареда
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