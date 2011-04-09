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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 09 апреля 2011
Мальорка
09.04.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 31 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
16'
А. Иенага
43'
Д. Де Гузман
31'
А. Негредо (П)
68'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Севилья
Замена
В. Касадесус
️️️️
А. Иенага
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Замена
Ж. Виктор
️️️️
С. Техера
ГОЛ! 2:2!
И. Ракитич
ГОЛ! 2:1!
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Родри
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Д. Де Гузман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Негредо
ГОЛ! 1:0!
А. Иенага
Пас отдал
Г. Кастро
16'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
5
Ромарик
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
15
Родри
ЦФ
4-5-1
13
Ават
21
Айосе
4
Рамис
16
Нуньеш
22
Сендрос
5
Кастро
8
Техера
19
Марти
18
Де Гузман
14
Иенага
10
Нсуе
4-1-3-2
13
Варас
14
Эскюде
17
Фасио
4
Касерес
3
Наварро
17
Медель
5
Ромарик
11
Ракитич
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
5
Кастро
17
Пина
17
Пина
5
Кастро
8
Техера
3
Виктор
3
Виктор
8
Техера
14
Иенага
11
Касадесус
11
Касадесус
14
Иенага
17
Капель
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Капель
5
Ромарик
15
Родри
15
Родри
5
Ромарик
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Мальорка - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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