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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 15 мая 2011
Севилья
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
54'
Ф. Кануте
60'
Ф. Кануте
86'
А. Негредо
73'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Замена
И. Драгутинович
️️️️
Ж. Эскюде
Замена
Ренато
️️️️
Ф. Кануте
ГОЛ! 3:1!
А. Негредо
Желтая карточка
А. Негредо
Желтая карточка
М. Лабака
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
Желтая карточка
М. Бергара
Замена
Л. Акоста
️️️️
Д. Перотти
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Ривас
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Перотти
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
М. Касерес
Желтая карточка
Ф. Кануте
Желтая карточка
Ж. Эскюде
13'
Желтая карточка
Г. Элустондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Севилья
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Реал Сосьедад
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Варас
4
Касерес
14
Эскюде
20
Санчес
35
Дабо
17
Медель
5
Ромарик
20
Альфаро
21
Негредо
8
Перотти
11
Кануте
3-2-3-2
1
Браво
3
Гонсалес
15
Ансотеги
3
де ла Белья
22
Эстрада
4
Лабака
19
Ривас
6
Элустондо
5
Бергара
21
Ифран
7
Гризманн
14
Эскюде
3
Драгутинович
3
Драгутинович
14
Эскюде
11
Кануте
11
Ренато
11
Ренато
11
Кануте
8
Перотти
9
Акоста
9
Акоста
8
Перотти
19
Ривас
10
Прието
10
Прието
19
Ривас
3
Гонсалес
17
Зурутуса
17
Зурутуса
3
Гонсалес
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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