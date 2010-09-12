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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 12 сентября 2010
Севилья
12.09.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Депортиво
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
А. Гуардадо
Замена
Жука
️️️️
Р. Перес
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Томас
Замена
Ренато
️️️️
Т. Гуаренте
Замена
Х. Карлос
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
Н. Лассад
️️️️
И. Демарец
Желтая карточка
Д. Зокора
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
20
Ив Демарец
АП
4
Джонатан Урретавискайя
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Депортиво
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Жука
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Мичел
ЦП
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
4
Касерес
3
Наварро
25
Конко
8
Перотти
17
Гуаренте
16
Зокора
11
Кануте
21
Негредо
4-2-3-1
25
Ману
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
3
Морель
21
Перес
20
Томас
4
Урретавискайя
20
Демарец
18
Гуардадо
20
Адриан
11
Кануте
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
11
Кануте
17
Гуаренте
11
Ренато
11
Ренато
17
Гуаренте
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
21
Перес
6
Жука
6
Жука
21
Перес
20
Томас
22
Родригес
22
Родригес
20
Томас
20
Демарец
11
Лассад
11
Лассад
20
Демарец
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Антонио Альварес
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Севилья - Депортиво
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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