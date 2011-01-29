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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 29 января 2011
Депортиво
29.01.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 21 тур
3 : 3
Завершен
Севилья
15'
Н. Лассад
62'
Н. Лассад
88'
Лауре
63'
А. Негредо
74'
Ж. Эскюде
79'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 3:3!
Лауре
Пас отдал
Жука
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
З. Каштру
ГОЛ! 2:3!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Зокора
Замена
Д. Зокора
️️️️
Ф. Фасио
ГОЛ! 2:2!
Ж. Эскюде
Желтая карточка
М. Дабо
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Жука
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
Пас отдал
Л. Акоста
ГОЛ! 2:0!
Н. Лассад
Пас отдал
Адриан
Замена
Х. Варас
️️️️
Д. Капель
Красная карточка
А. Палоп
Замена
Х. Домингес
️️️️
Мичел
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Альфаро
Замена
Жука
️️️️
А. Томас
ГОЛ! 1:0!
Н. Лассад
Пас отдал
М. Пабло
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Мануэль Пабло
(К)
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Мичел
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Федерико Фасио
ЦП
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Депортиво
25
Ману
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Жука
ЦП
20
Ив Демарец
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
15
Родри
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Арансубиа
19
Колотто
16
Айтами
83
Зе Каштру
19
Пабло
15
Лауре
20
Томас
21
Перес
20
Адриан
21
Мичел
11
Лассад
4-4-2
25
Палоп
4
Касерес
14
Эскюде
4
Алексис
35
Дабо
20
Альфаро
17
Фасио
11
Ренато
17
Капель
21
Негредо
9
Фабиано
21
Мичел
28
Домингес
28
Домингес
21
Мичел
20
Томас
6
Жука
6
Жука
20
Томас
83
Зе Каштру
21
Валерон
21
Валерон
83
Зе Каштру
17
Капель
13
Варас
13
Варас
17
Капель
17
Фасио
16
Зокора
16
Зокора
17
Фасио
20
Альфаро
9
Акоста
9
Акоста
20
Альфаро
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
25
Ману
ВР
20
Ив Демарец
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
15
Родри
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
25
Ману
ВР
20
Ив Демарец
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Остались в запасе
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
15
Родри
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Депортиво - Севилья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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