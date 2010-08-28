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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 28 августа 2010
Леванте
28.08.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 1 тур
1 : 4
Завершен
Севилья
11'
Р. Суарес (П)
13'
А. Конко
28'
А. Негредо (П)
62'
А. Конко
88'
Ренато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
ГОЛ! 1:4!
Ренато
Пас отдал
Х. Карлос
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
Замена
️️️️
Х.
Желтая карточка
М. Дабо
Желтая карточка
Х. Навас
Замена
Р. Хорда
️️️️
Вальдо
ГОЛ! 1:3!
А. Конко
Пас отдал
Ренато
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
Э. Родас
Замена
️️️️
М. Пальярдо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Негредо
Желтая карточка
Д. Серра
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Конко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Суарес
11'
10'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
5
Родас
2
Серра
25
Торрес
14
Пальярдо
20
Хуанлу
21
Суарес
23
Вальдо
28
Хиско
3-2-2-2-1
25
Палоп
25
Конко
17
Фасио
14
Эскюде
16
Навас
35
Дабо
8
Чигарини
16
Зокора
11
Ренато
8
Перотти
21
Негредо
23
Вальдо
9
Хорда
9
Хорда
23
Вальдо
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
8
Чигарини
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
8
Чигарини
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Леванте
Севилья
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Леванте - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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