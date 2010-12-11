Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Альмерия
Севилья - Альмерия: обзор матча 11 декабря 2010
Севилья
11.12.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 3
Завершен
Альмерия
83'
Ф. Кануте
48'
Ф. Варгас
81'
П. Пьятти
90'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Альмерия
Вторая желтая
Алексис
ГОЛ! 1:3!
П. Пьятти
Пас отдал
А. Крусат
Замена
Л. Ульоа
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Л. Акоста
ГОЛ! 0:2!
П. Пьятти
Пас отдал
К. Уче
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
М. Якобсен
Замена
Д. Валери
️️️️
Корона
Замена
А. Альфаро
️️️️
Х. Карлос
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
Ромарик
️️️️
Ренато
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 0:1!
Ф. Варгас
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
А. Палоп
Пенальти не реализован!
Ф. Кануте
20'
Желтая карточка
Ф. Варгас
Желтая карточка
Д. Зокора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
Альмерия
1
Эстебан
ВР
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-4-2
25
Палоп
3
Наварро
4
Алексис
4
Касерес
35
Дабо
17
Капель
11
Ренато
16
Зокора
11
Хосе Карлос
21
Негредо
11
Кануте
4-3-2-1
25
Алвес
21
Ортис
31
Гарсиа
18
Акасиете
27
Якобсен
19
М'Бами
21
Варгас
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
5
Уче
11
Ренато
5
Ромарик
5
Ромарик
11
Ренато
11
Хосе Карлос
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Хосе Карлос
21
Негредо
9
Акоста
9
Акоста
21
Негредо
21
Ортис
16
Кастельяно
16
Кастельяно
21
Ортис
15
Корона
8
Валери
8
Валери
15
Корона
5
Уче
11
Ульоа
11
Ульоа
5
Уче
Остались в запасе
Севилья
Альмерия
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
1
Эстебан
ВР
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
Остались в запасе
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
1
Эстебан
ВР
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Севилья - Альмерия
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Альмерия
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+