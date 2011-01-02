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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 02 января 2011
Севилья
02.01.2011, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
36'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
Замена
А. Альфаро
️️️️
Х. Навас
+2
Замена
М. Касерес
️️️️
Ф. Наварро
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Травма
Ф. Наварро
Замена
Ренато
️️️️
А. Негредо
Замена
Х. Кальеха
️️️️
А. Дамиа
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
К. Сола
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
К. Вадоч
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
Ф. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Осасуна
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
2
Абелья Дамиа
ЛВ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
23
Фернандо Сориано
АП
20
Хуанфран
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
15
Родри
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
4
Алексис
14
Эскюде
3
Наварро
35
Дабо
17
Капель
16
Зокора
5
Ромарик
11
Кануте
21
Негредо
3-1-2-3-1
1
Рикарду
22
Нельсон
4
Фланьо
23
Серхио
6
Ойер
10
Пуньяль
32
Вадоч
20
Хуанфран
23
Сориано
2
Дамиа
7
Аранда
3
Наварро
4
Касерес
4
Касерес
3
Наварро
21
Негредо
11
Ренато
11
Ренато
21
Негредо
16
Навас
20
Альфаро
20
Альфаро
16
Навас
2
Дамиа
11
Кальеха
11
Кальеха
2
Дамиа
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
23
Сориано
9
Сола
9
Сола
23
Сориано
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Хави Варас
ВР
9
Лаутаро Акоста
АП
15
Родри
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
9
Лаутаро Акоста
АП
15
Родри
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Севилья - Осасуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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