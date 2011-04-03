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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сарагоса
Севилья - Сарагоса: обзор матча 03 апреля 2011
Севилья
03.04.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 1
Завершен
Сарагоса
43'
Д. Перотти
56'
Ф. Кануте (П)
90+3'
А. Негредо (П)
47'
И. Ярошик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сарагоса
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Негредо
+3
+2
Желтая карточка
П. Да Силва
Замена
Ромарик
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
Д. Зокора
️️️️
Г. Медель
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Замена
Ренато
️️️️
Ф. Кануте
Замена
П. Да Силва
️️️️
М. Контини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Кануте
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 1:1!
И. Ярошик
Пас отдал
Габи
Замена
Н. Браулио
️️️️
Г. Н'Дав
ГОЛ! 1:0!
Д. Перотти
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
15
Родри
ЦФ
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-3-1-3
13
Варас
14
Эскюде
17
Фасио
4
Касерес
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
11
Ракитич
8
Перотти
21
Негредо
11
Кануте
3-2-4-1
1
Франко
3
Паредес
15
Контини
39
Ярошик
2
Диого
8
Н'Дав
23
Понцио
14
Габи
21
Эррера
16
Бертоло
14
Уче
11
Кануте
11
Ренато
11
Ренато
11
Кануте
11
Ракитич
5
Ромарик
5
Ромарик
11
Ракитич
17
Медель
16
Зокора
16
Зокора
17
Медель
15
Контини
4
Да Силва
4
Да Силва
15
Контини
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
8
Н'Дав
85
Браулио
85
Браулио
8
Н'Дав
Остались в запасе
Севилья
Сарагоса
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Пабло Альколеа
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
15
Родри
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Альколеа
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Севилья - Сарагоса
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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