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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 01 мая 2011
Альмерия
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
58'
Ренато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Севилья
Замена
М. М'Бами
️️️️
Э. Бернандельо
Замена
Л. Ульоа
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
М. Дабо
️️️️
Д. Перотти
Замена
С. Акасиете
️️️️
Корона
ГОЛ! 0:1!
Ренато
Замена
Родри
️️️️
М. Касерес
Красная карточка
М. Якобсен
Желтая карточка
Ренато
Замена
Ренато
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Э. Бернандельо
12'
Желтая карточка
Ромарик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
5
Ромарик
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
15
Родри
ЦФ
4-3-2-1
25
Алвес
88
Мичел
4
Пельерано
31
Гарсиа
27
Якобсен
7
Крусат
23
Бернандельо
21
Варгас
10
Пьятти
15
Корона
5
Уче
4-1-3-2
13
Варас
4
Касерес
17
Фасио
14
Эскюде
3
Наварро
17
Медель
5
Ромарик
11
Ракитич
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
15
Корона
18
Акасиете
18
Акасиете
15
Корона
23
Бернандельо
19
М'Бами
19
М'Бами
23
Бернандельо
7
Крусат
11
Ульоа
11
Ульоа
7
Крусат
8
Перотти
35
Дабо
35
Дабо
8
Перотти
11
Ракитич
11
Ренато
11
Ренато
11
Ракитич
4
Касерес
15
Родри
15
Родри
4
Касерес
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
1
Эстебан
ВР
24
Хуанито
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
24
Хуанито
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Альмерия - Севилья
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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