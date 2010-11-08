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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 08 ноября 2010
Севилья
08.11.2010, понедельник, 23:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
54'
А. Негредо
77'
А. Альфаро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Замена
Ж. Эскюде
️️️️
Ф. Наварро
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 2:0!
А. Альфаро
Пас отдал
М. Дабо
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Перотти
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Замена
А. Негредо
️️️️
Ромарик
Замена
В. Гуаита
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
М. Дабо
Травма
С. Санчес
Красная карточка
М. Топал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
8
Диего Перотти
ПП
11
Фредерик Кануте
(К)
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
4-4-2
13
Варас
3
Наварро
4
Алексис
4
Касерес
35
Дабо
17
Капель
11
Ренато
5
Ромарик
8
Перотти
9
Фабиано
11
Кануте
4-2-2-2
1
Санчес
23
Мигел
20
Кошта
4
Наварро
22
Матье
5
Топал
99
Фернандеш
17
Хоакин
64
Мата
9
Сольдадо
20
Адурис
3
Наварро
14
Эскюде
14
Эскюде
3
Наварро
8
Перотти
20
Альфаро
20
Альфаро
8
Перотти
5
Ромарик
21
Негредо
21
Негредо
5
Ромарик
1
Санчес
13
Гуаита
13
Гуаита
1
Санчес
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Даниэль Хименес
ВР
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Остались в запасе
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:25 (прямая)
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