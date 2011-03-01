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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Спортинг
Севилья - Спортинг: обзор матча 01 марта 2011
Севилья
01.03.2011, вторник, 23:55
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
28'
Л. Фабиано (П)
35'
Д. Перотти
65'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Спортинг
Желтая карточка
А. Негредо
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
Ренато
️️️️
Г. Медель
Травма
А. Негредо
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
М. Билич
️️️️
Г. Сангой
Замена
Л. Моран
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Л. Фабиано
ГОЛ! 3:0!
А. Негредо
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Р. Састре
ГОЛ! 2:0!
Д. Перотти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Фабиано
Красная карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
Р. Састре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
11
Альберто Лора
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
3-3-2-2
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
35
Дабо
8
Перотти
11
Ракитич
21
Негредо
9
Фабиано
4-2-3-1
25
Куэльяр
0
Састре
15
Арнолен
14
Эрнандес
15
Канелья
11
Лора
9
Эгурен
10
Ново
6
Кармело
7
Айосе
10
Сангой
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
17
Медель
11
Ренато
11
Ренато
17
Медель
9
Фабиано
11
Кануте
11
Кануте
9
Фабиано
0
Састре
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
0
Састре
7
Айосе
18
Моран
18
Моран
7
Айосе
10
Сангой
9
Билич
9
Билич
10
Сангой
Остались в запасе
Севилья
Спортинг
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Севилья - Спортинг
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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