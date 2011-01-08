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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 08 января 2011
Реал Сосьедад
08.01.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
23'
Д. Ривас
44'
Х. Льоренте
25'
Ф. Кануте
63'
Л. Фабиано
65'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
Желтая карточка
Х. Варас
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Г. Элустондо
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
П. Сутил
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кануте
Пас отдал
А. Негредо
ГОЛ! 2:2!
Л. Фабиано
Пас отдал
А. Негредо
Замена
А. Негредо
️️️️
Ренато
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Ривас
Замена
Х. Варас
️️️️
А. Палоп
ГОЛ! 2:1!
Х. Льоренте
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Л. Фабиано
ГОЛ! 1:0!
Д. Ривас
Пас отдал
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
(К)
ПВ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
3
Гонсалес
4
Лабака
15
Ансотеги
22
Эстрада
19
Ривас
6
Элустондо
11
Сутил
17
Зурутуса
10
Прието
12
Льоренте
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
4
Алексис
14
Эскюде
4
Касерес
3
Наварро
11
Ренато
5
Ромарик
8
Перотти
11
Кануте
9
Фабиано
11
Сутил
8
Сарпонг
8
Сарпонг
11
Сутил
6
Элустондо
23
Тамудо
23
Тамудо
6
Элустондо
25
Палоп
13
Варас
13
Варас
25
Палоп
9
Фабиано
8
Чигарини
8
Чигарини
9
Фабиано
11
Ренато
21
Негредо
21
Негредо
11
Ренато
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 21:55 (прямая)
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