Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Михаил Бородько
Статистика
Михаил Бородько - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1994 (32)
#77 | Вратарь
188 см | 81 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
5
-8
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
0 : 0
04.03.2018
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нижний Новгород
2 : 2
25.11.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1 : 2
18.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
0 : 2
08.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нижний Новгород
0 : 0
04.11.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
1 : 0
29.10.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0 : 3
14.10.2017
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.09.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Зенит-2
2 : 1
24.09.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
0 : 2
16.09.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0 : 0
10.09.2017
Нижний Новгород
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
1 : 3
06.09.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
2 : 1
02.09.2017
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
0 : 1
27.08.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 1
19.08.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 2
13.08.2017
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
0 : 1
05.08.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
30.07.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нижний Новгород
1 : 0
26.07.2017
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
22.07.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
0 : 0
15.07.2017
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
2 : 2
08.07.2017
Авангард
Был в запасе
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
3
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
1
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+