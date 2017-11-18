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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нижний Новгород
Шинник - Нижний Новгород: обзор матча 18 ноября 2017
Шинник
18.11.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
5'
М. Шайморданов
73'
И. Беляков
74'
И. Ламбарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нижний Новгород
Замена
А. Лях
️️️️
С. Нарылков
85'
79'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Сорочкин
74'
ГОЛ! 1:2!
И. Ламбарский
73'
ГОЛ! 1:1!
И. Беляков
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
70'
65'
Замена
А. Фролов
️️️️
А. Абрамов
Замена
Э. Булия
️️️️
Н. Безлихотнов
64'
54'
Желтая карточка
К. Маляров
Желтая карточка
С. Нарылков
52'
46'
Замена
И. Беляков
️️️️
С. Каретник
ГОЛ! 1:0!
М. Шайморданов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
8
Евгений Стуканов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Яшин
78
Чистяков
66
Жестоков
97
Ятченко
22
Нарылков
15
Самойлов
11
Шайморданов
18
Камилов
92
Щадин
90
Безлихотнов
81
Низамутдинов
3-3-2-1-1
31
Анисимов
90
Хрипков
92
Хайруллов
25
Филин
4
Абрамов
74
Фомин
7
Маляров
31
Каретник
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
22
Нарылков
90
Лях
90
Лях
22
Нарылков
90
Безлихотнов
91
Булия
91
Булия
90
Безлихотнов
4
Абрамов
17
Фролов
17
Фролов
4
Абрамов
31
Каретник
10
Беляков
10
Беляков
31
Каретник
21
Сорочкин
42
Кириллов
42
Кириллов
21
Сорочкин
Остались в запасе
Шинник
Нижний Новгород
34
Никита Дроздов
ОП
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
8
Евгений Стуканов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
34
Никита Дроздов
ОП
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Евгений Стуканов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Шинник - Нижний Новгород
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Шинник
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