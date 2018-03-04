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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Нижний Новгород
Тюмень - Нижний Новгород: обзор матча 04 марта 2018
Тюмень
04.03.2018, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Нижний Новгород
88'
Замена
А. Хрипков
️️️️
Р. Хайруллов
84'
Желтая карточка
Р. Заерко
Замена
А. Юсупов
️️️️
М. Лаук
83'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Ставпец
75'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Карпов
71'
67'
Желтая карточка
И. Горбунов
62'
Замена
А. Филин
️️️️
В. Федорив
61'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
И. Ламбарский
61'
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Беляков
Замена
В. Лешонок
️️️️
Н. Саламатов
57'
Желтая карточка
М. Лаук
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Александр Козлов
ПП
17
Егор Глухов
ПВ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
3-2-3-2
71
Бучнев
91
Кузнецов
6
Козлов
24
Ненахов
10
Саламатов
27
Чудин
10
Лаук
7
Чуканов
16
Ставпец
9
Муллин
11
Карпов
4-1-2-1-2
31
Анисимов
7
Маляров
92
Хайруллов
5
Морозов
24
Федорив
8
Аюпов
8
Заерко
19
Ламбарский
17
Горбунов
33
Чирьяк
10
Беляков
16
Ставпец
17
Глухов
17
Глухов
16
Ставпец
10
Саламатов
9
Лешонок
9
Лешонок
10
Саламатов
11
Карпов
7
Козлов
7
Козлов
11
Карпов
10
Лаук
10
Юсупов
10
Юсупов
10
Лаук
92
Хайруллов
90
Хрипков
90
Хрипков
92
Хайруллов
19
Ламбарский
21
Сорочкин
21
Сорочкин
19
Ламбарский
24
Федорив
25
Филин
25
Филин
24
Федорив
10
Беляков
7
Нежелев
7
Нежелев
10
Беляков
Остались в запасе
Тюмень
Нижний Новгород
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Владимир Маминов
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Тюмень - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Геолог
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