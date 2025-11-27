Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Факел
Алексей Сутормин
Новости
€ 600 тыс
Алексей Сутормин - новости
Факел
10 января 1994 (32)
#11 | Полузащитник
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
16 августа
Фото
4-кратный чемпион России перешел в «Факел»
16 июля
4
Сутормин нашел новый клуб в РПЛ
13 июля
1
Агент Сутормина высказался о будущем игрока в «Крыльях»
6 мая
1
«Крылья Советов» могут подписать игрока «Торпедо» на замену Сутормину
31 марта
В «Крыльях Советов» прояснили ситуацию с Суторминым, с которым собирались расторгнуть контракт
4 марта
2
Стало известно, почему «Крылья Советов» не выгнали Сутормина
22 февраля
2
Раскрыто местонахождение Сутормина, которого «Крылья Советов» хотели выгнать
20 февраля
2
«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба
19 февраля
3
Агент Сутормина прокомментировал новость о расторжении контракта с «Крыльями»
5 февраля
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
4 февраля
6
Стало известно, что случилось с Суторминым перед матчем Кубка России
2025.11.27 22:10
Игрока «Крыльев Советов» увезли в больницу перед матчем с «КАМАЗом»
2025.11.27 18:33
Фото
Зенитовец Мостовой вместо сборной России улетел отдыхать в Дубай
2025.10.09 16:14
10
Видео
«Рубин» забил «Крыльям» после грубейшей ошибки Сутормина
2025.10.04 15:51
Видео
«Крылья Советов» объявили о подписании двух новичков
2025.07.08 19:09
1
Сутормин выбрал новую команду
2025.06.29 22:33
2
Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам
2025.06.28 12:41
2
Сутормин может оказаться в ЦСКА
2025.06.21 13:13
3
Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»
2025.06.04 09:37
4
Сутормин может перейти из «Зенита» в московский клуб
2025.06.03 13:17
8
Фото
«Зенит» расстался с полузащитником
2025.06.03 12:23
4
Сутормин: «Я подвел «Ростов»
2025.06.01 22:04
11
«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ
2025.05.16 11:32
29
Агент Комличенко и Сутормина не исключил ухода игроков из «Ростова»
2025.05.01 09:27
Раскрыты пять трансферных целей «Локомотива»
2025.04.30 20:32
2
Сутормин высказался о своем будущем в «Зените»
2025.04.18 09:50
2
Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ
2025.04.17 11:05
2
КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»
2025.04.10 16:29
20
Писарев: «Сутормин подарил «Спартаку» преимущество»
2025.04.08 07:45
7
1
2
3
4
5
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+