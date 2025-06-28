Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам

У полузащитника Алексея Сутормина есть варианты продолжения карьеры в двух клубах Российской Премьер-Лиги. Речь идет о самарских «Крыльях Советов» и новичке РПЛ – «Сочи». 31-летний Сутормин прошедший сезон провел в аренде в «Ростове», а после завершения чемпионата стал свободным агентом.

В сезоне 2024/2025 Сутормин сыграл за «Ростов» 21 матч в РПЛ, отметившись 1 голевой передачей. Также на его счету 9 игр и 2 гола в Кубке России.

«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли 10-е место в РПЛ. Летом команду возглавил Магомед Адиев. «Сочи» прошедший сезон провел в Первой Лиге, вернувшись в Премьер-Лигу через стыковые матчи.