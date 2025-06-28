Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам

Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам

Сегодня, 12:41

У полузащитника Алексея Сутормина есть варианты продолжения карьеры в двух клубах Российской Премьер-Лиги. Речь идет о самарских «Крыльях Советов» и новичке РПЛ – «Сочи». 31-летний Сутормин прошедший сезон провел в аренде в «Ростове», а после завершения чемпионата стал свободным агентом.

В сезоне 2024/2025 Сутормин сыграл за «Ростов» 21 матч в РПЛ, отметившись 1 голевой передачей. Также на его счету 9 игр и 2 гола в Кубке России.

«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли 10-е место в РПЛ. Летом команду возглавил Магомед Адиев. «Сочи» прошедший сезон провел в Первой Лиге, вернувшись в Премьер-Лигу через стыковые матчи.

  • Сутормин провел 21 матч в РПЛ в сезоне 2024/25.
  • На его счету 1 голевая передача в РПЛ за этот период.
  • Он забил 2 гола в 9 играх Кубка России.
  • «Крылья Советов» завершили минувший сезон на 10-й позиции.
  • «Сочи» вернулся в РПЛ, преодолев стыковые матчи.

Еще по теме:
Сутормин может оказаться в ЦСКА 3
Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления» 4
Сутормин может перейти из «Зенита» в московский клуб 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи Сутормин Алексей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова
14:59
1
«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»
14:36
4
Благородный поступок Семака: оплатил незнакомке год проживания в Лондоне
14:29
3
Ника Пилиев «переобулся» насчет уровня Слуцкого: «Готов признать, что он топ!»
13:55
3
Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее»
13:36
4
«ПСЖ» сделал окончательный выбор между Сафоновым и украинцем Забарным
12:58
9
Рафинья критикует Клубный чемпионат мира 2025: футболистов «обязали поехать», а Гвардиола тревожится за здоровье игроков
12:16
Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»
11:34
12
«Зенит» предостерегли от покупки экс-игрока сборной Англии
11:26
1
Стал известен самый близкий к завершению летний трансфер «Спартака»
11:12
20
Все новости
Все новости
В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова
14:59
«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»
14:36
2
Ледяхов: «Давно не припомню такого шапито в российском футболе»
14:18
2
Эксперт по «Роме»: «Клуб сделает все, чтобы отправить Абрахама в «Зенит»
13:22
1
ВидеоДзюбу отказывались впускать на премию РПЛ
13:11
3
Черчесов – о продолжении карьеры: «Есть звонки из других стран»
13:01
2
Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам
12:41
Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА
12:31
Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в европейский клуб
12:22
3
«У нас были контакты по этой теме»: РФС – о матче с Аргентиной
11:54
Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»
11:34
12
«Зенит» предостерегли от покупки экс-игрока сборной Англии
11:26
1
Стал известен самый близкий к завершению летний трансфер «Спартака»
11:12
20
Черчесов – о звонках Станковича Комличенко: «Я никогда никого не уговаривал перейти в свою команду»
11:07
2
Медведев – о будущем стадиона «Зенита»: «Семаку нужно 10 побед, чтобы арена получила его имя»
10:53
8
Федорищев – о «Крыльях Советов»: минус 500 млн рублей в бюджете и план по возврату 897-миллионного долга
10:46
2
Генич уличил «Локомотив» в трусости
10:37
13
Мусаев прокомментировал разгром «Динамо Мх»
10:32
Гилерме описал Заболотного двумя словами перед трансфером Антона в «Спартак»
10:12
6
Глебов объяснил, почему не перешел в «Спартак», назвав единственное препятствие из «Ростова»
10:00
1
«Динамо» осудили за матчи с медиаклубами
09:38
5
Смертин рассказал о необычном способе просмотра матчей РПЛ: «Сразу темп увеличивается»
09:33
2
Фернандес объяснил свой неожиданный отъезд из России после просмотра в «Торпедо»
09:01
3
Медведев обсудил с президентом «Фенербахче» трансфер Вендела из «Зенита»: раскрыты условия перехода
08:54
7
Лысенко: «Футбольную общественность готовят к сливу «Торпедо» из РПЛ»
08:43
5
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно отреагировала на награду игроку
08:31
11
«Зенит» сделал предложение о покупке победителя Лиги чемпионов
08:16
7
Клуб Роналду пытается перехватить Жерсона у «Зенита»
07:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 