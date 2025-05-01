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  • Агент Комличенко и Сутормина не исключил ухода игроков из «Ростова»

Агент Комличенко и Сутормина не исключил ухода игроков из «Ростова»

Вчера, 09:27
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Агент игроков «Ростова» – нападающего Николая Комличенко и полузащитника Алексея Сутормина – Александр Клюев рассказал, что прорабатывает все варианты будущего футболистов в связи с переменами в клубе.

«Мы изначально приходили к этому штабу, к Валерию Георгиевичу [Карпину], работая с этим руководством. Сейчас происходят непонятные движения, ребята обеспокоены, мы обеспокоены. Посмотрим, как будет. Останется руководство или нет.

Повторю, что мы приходили и хорошо знали это руководство, если будут какие‑то изменения, то посмотрим. Прорабатываем все варианты», – сказал Клюев.

  • Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что игроки могут перейти в «Локомотив».
  • 31-летний Сутормин провел в этом сезоне 27 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • 29-летний Комличенко в 32 встречах отметился 8 голами и 5 ассистами.
  • Сутормин играет в «Ростове» на правах аренды из «Зенита».
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
  • Контракт Комличенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Локомотив Комличенко Николай Сутормин Алексей
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Комментарии (1)
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Янвapь 62
1746093127
Бесполезный и дорогостоящий балласт ударился в рассуждения
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