Агент Комличенко и Сутормина не исключил ухода игроков из «Ростова»

Агент игроков «Ростова» – нападающего Николая Комличенко и полузащитника Алексея Сутормина – Александр Клюев рассказал, что прорабатывает все варианты будущего футболистов в связи с переменами в клубе.

«Мы изначально приходили к этому штабу, к Валерию Георгиевичу [Карпину], работая с этим руководством. Сейчас происходят непонятные движения, ребята обеспокоены, мы обеспокоены. Посмотрим, как будет. Останется руководство или нет.

Повторю, что мы приходили и хорошо знали это руководство, если будут какие‑то изменения, то посмотрим. Прорабатываем все варианты», – сказал Клюев.