Агент Комличенко и Сутормина не исключил ухода игроков из «Ростова»

Агент игроков «Ростова» – нападающего Николая Комличенко и полузащитника Алексея Сутормина – Александр Клюев рассказал, что прорабатывает все варианты будущего футболистов в связи с переменами в клубе.
«Мы изначально приходили к этому штабу, к Валерию Георгиевичу [Карпину], работая с этим руководством. Сейчас происходят непонятные движения, ребята обеспокоены, мы обеспокоены. Посмотрим, как будет. Останется руководство или нет.
Повторю, что мы приходили и хорошо знали это руководство, если будут какие‑то изменения, то посмотрим. Прорабатываем все варианты», – сказал Клюев.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что игроки могут перейти в «Локомотив».
- 31-летний Сутормин провел в этом сезоне 27 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- 29-летний Комличенко в 32 встречах отметился 8 голами и 5 ассистами.
- Сутормин играет в «Ростове» на правах аренды из «Зенита».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
- Контракт Комличенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»