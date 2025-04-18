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Сутормин высказался о своем будущем в «Зените»

Сегодня, 09:50

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин дал комментарий после кубкового матча с «Зенитом».

31-летний игрок выступает за ростовский клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.

– Общались с Семаком?

– Поздоровались, пару слов сказали друг другу.

– Были разговоры по поводу вашего будущего в «Зените»?

– По поводу этого ко мне не обращались. Еще рано говорить об этом. Все вопросы можно обсуждать по окончании сезона.

– Следите за матчами «Зенита»?

– Да, по возможности читаю новости, обзоры смотрю.

– Главная мотивация «Ростова» сейчас – это победа в Кубке?

– Главная мотивация – побеждать в каждом матче. Будем стараться это делать.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Сутормин Алексей
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