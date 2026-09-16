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Команды
Факел
Алексей Сутормин
Статистика
€ 600 тыс
Алексей Сутормин - статистика
Факел
10 января 1994 (32)
#11 | Полузащитник
Россия
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
1' - 46'
13'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 65'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
1' - 67'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
77' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
1' - 62'
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