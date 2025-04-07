Агент Сутормина прокомментировал фол игрока на красную в матче со «Спартаком»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Алексея Сутормина, высказался о фоле игрока в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин был удален с поля в конце 1-го тайма за нарушение на хавбеке «Спартака» Маркиньосе.

Игрок пропустит следующий матч против «Ахмата».

Голы у «Спартака» забили Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68-я) и Эсекьель Барко (88-я).

«В матче ЦСКА – «Динамо» Карасев не наказал Глебова в точно таком же эпизоде. Поэтому надо разобраться прежде всего с тем, что в головах у наших судей. Потому что после каждого тура скандалы. Господин Каманцев говорит про улучшение в нашем судействе, а по-моему, цирк продолжается.

Если в матче ЦСКА – «Динамо» Карасев в таком же эпизоде ничего не дает, а Алексея удаляют, это надо объяснить. Не оправдываю Алексея, но два эпизода трактуются по-разному», – сказал Клюев.