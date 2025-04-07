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  • Агент Сутормина прокомментировал фол игрока на красную в матче со «Спартаком»

Агент Сутормина прокомментировал фол игрока на красную в матче со «Спартаком»

Сегодня, 17:15
8

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Алексея Сутормина, высказался о фоле игрока в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

«В матче ЦСКА – «Динамо» Карасев не наказал Глебова в точно таком же эпизоде. Поэтому надо разобраться прежде всего с тем, что в головах у наших судей. Потому что после каждого тура скандалы. Господин Каманцев говорит про улучшение в нашем судействе, а по-моему, цирк продолжается.

Если в матче ЦСКА – «Динамо» Карасев в таком же эпизоде ничего не дает, а Алексея удаляют, это надо объяснить. Не оправдываю Алексея, но два эпизода трактуются по-разному», – сказал Клюев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Сутормин Алексей
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Комментарии (8)
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Балдерис
1744036981
Неадекват явный. Наверное если нога сломалась бы пополам, то тогда красная?
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subbotaspartak
1744038766
Так он не должен был играть и удалён ранее. А при чём здесь агент вообще...
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Пётр-Лаврухин-google
1744040050
Агент туповат,ну это не удивительно,если он агент игрока за 50 косарей.Иди лучше Карасю по лысой башке пару фофанов отбей.И при чём тут решения судей в 2х разных матчах?
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FWSPM
1744040396
шикарный аргумент. Может весь вопрос в том что москалев пошел смотреть вар а карасев нет? как вобще можно отказаться пойти смотреть вар? зачем он тогда нужен
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nik55
1744041121
тупой дятел----изучай правила
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Янвapь 62
1744041510
Если свиней люто бомбит, значит человек прав
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Stagal
1744042207
Ты агент? Вот и торгуй своими футболистами, в развитие которых не вложил ни копейки. Не лезь в дела судейские, или ты и ими торгуешь? Молчи в тряпочку, сойдешь за умного.
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FCSpartakM
1744044009
Вопрос только к Карасю
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