Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Клубный ЧМ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Клубный ЧМ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Новости
Сутормин может оказаться в ЦСКА
Сутормин может оказаться в ЦСКА
Сегодня, 13:13
4
Свободному агенту Алексею Сутормину ищут новый клуб.
Интерес к игроку проявляет ЦСКА.
Ранее футболист покинул
«Зенит»
в связи с истечением контракта.
31-летний Сутормин провел в этом сезоне за
«Ростов»
33 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
На счету полузащитника 3 матча и 1 гол за сборную России, которые он провел в 2021 году.
Еще по теме:
Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»
4
Сутормин может перейти из «Зенита» в московский клуб
10
«Зенит» расстался с полузащитником
6
Источник:
Legalbet
Россия. Премьер-лига
ЦСКА
Сутормин Алексей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1750502991
Зачем он нужен армейцам, средний игрок да ещё за тридцать.
Ответить
0
рылы
1750506025
50 тыщ - и он ваш))
Ответить
0
MaxRnD
1750509110
Неужели есть шанс наконец-то избавиться от этого "пассажира", чтобы не смотреть, как раз за разом на нём обрываются все перспективные атаки или как оно не в состоянии просто попасть с углового в поле ?
Ответить
0
ALEX ML
1750511483
Бездарь
Ответить
0
Главные новости
Мостовой одной фразой прокомментировал победу над Карпиным
16:17
1
Андреев высказался на тему причастности «Оренбурга» к ситуации вокруг «Торпедо»
15:35
2
Зобнина осудили за реакцию на выходку Мостового: «Вот такие пошли игроки в «Спартаке»
15:13
1
Бухгалтер «Торпедо» арестована вслед за владельцем клуба
15:00
3
Даку предложили московскому клубу после срыва трансфера в «Зенит»
14:55
4
Медведев: «Юбилейный сезон «Зенита» начнется только сейчас»
14:44
22
Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу»
14:10
4
Суд не отпустил владельца «Торпедо» под залог – известна сумма
13:42
2
Кечинов объяснил невостребованность Джикии в РПЛ
13:36
2
3 возможных наказания «Торпедо» за подкуп судьи
13:25
11
Все новости
Все новости
Фото
Мостовой и Карпин пожали руки после очного матча
15:59
2
Карпин: «Некоторые позиции «Динамо» надо усилить»
15:29
2
«Торпедо» должно остаться в РПЛ»: арестованный владелец клуба призвал компаньонов не жалеть денег на клуб
14:50
1
Медведев: «Юбилейный сезон «Зенита» начнется только сейчас»
14:44
22
В «Акроне» раскрыли новую цель Дзюбы
14:38
Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу»
14:10
4
Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу»
13:56
5
Суд не отпустил владельца «Торпедо» под залог – известна сумма
13:42
2
Кечинов объяснил невостребованность Джикии в РПЛ
13:36
2
3 возможных наказания «Торпедо» за подкуп судьи
13:25
11
Сутормин может оказаться в ЦСКА
13:13
4
Суд избрал меру пресечения владельцу «Торпедо»
12:51
5
Барко вернулся в «Спартак» из отпуска, несмотря на интерес из Южной Америки
12:42
3
Ташуев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
12:29
Карпин объяснил, почему Россия не может выиграть ЧМ/Евро
12:19
5
«Зенит» перевел «Барселоне» деньги на трансфер Нико
12:11
5
Видео
Алекперов – на вопрос, будет ли «Спартак» чемпионом: «Он и так чемпион»
11:58
9
Ротенберг: «Зенит» подвел весь Санкт-Петербург»
11:27
9
Реакция Зобнина на трансфер Заболотного в «Спартак»: «Выстреливали футболисты еще хуже»
11:20
4
Зобнин прокомментировал оскорбительную выходку Мостового в адрес «Спартака»
11:05
6
В «Зените» ответили, оправдывает ли себя трансфер Соболева
10:44
3
Гришин – об экстрадиции Промеса: «Ничего страшного, посидит»
10:11
1
Фото
«Локомотив» объявил об уходе двух игроков
10:03
1
Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»
09:55
5
Потенциальные новички отказываются идти в «Торпедо» из-за вероятного снятия команды с РПЛ
09:45
4
Фото
Кадры прилета Промеса в Нидерланды для отбытия тюремного срока
09:35
7
Календарь РПЛ на сезон 2025/2026
09:23
Канчельскис: «В России давно катастрофа с футболом, каждый год все хуже и хуже»
09:15
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: