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«Зенит» расстался с полузащитником

Вчера, 12:23
6

Полузащитник Алексей Сутормин покинул «Зенит». 30 июня у него истекал срок контракта с петербургским клубом. С 15 августа прошлого года хавбек выступал на правах аренды за «Ростов»

«Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» – говорится в сообщении «Зенита».

  • 31-летний Сутормин провел в этом сезоне за «Ростов» 33 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Вместе с «Зенитом» хавбек стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Сутормин Алексей
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Комментарии (6)
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Круче чем вареные яица
1748942907
Еще одно чудо трансферной работы Семака.
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Plyash
1748944057
Казачок засланный , в финале за ЦСКА сыграл в серии пенальти .
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Литейный 4 (returned)
1748944344
Ну и хорошо. Косячник тот ещё. Последний матч за Ростов это показал. Даже в аренде косячит.
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Павелий
1748945415
Лёха - 50 тысяч! ЗПРФ!
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Taps
1748946493
Красавец !
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Semenycch
1748948892
Парень очень хорошо играл за Зенит на позиции правого защитника или даже форварда, цепко, умело, много приносил пользы, но лидером в команде не был, чаще выходил на замену или заменял травмированного игрока в основе. Удачи в новом клубе!
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