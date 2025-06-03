«Зенит» расстался с полузащитником

Полузащитник Алексей Сутормин покинул «Зенит». 30 июня у него истекал срок контракта с петербургским клубом. С 15 августа прошлого года хавбек выступал на правах аренды за «Ростов»
«Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» – говорится в сообщении «Зенита».
- 31-летний Сутормин провел в этом сезоне за «Ростов» 33 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Вместе с «Зенитом» хавбек стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.
Источник: официальный сайт «Зенита»