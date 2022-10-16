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    Вацлав Прохазка - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Вацлав
    Фамилия Прохазка
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Родной город Рокицани
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1984 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Зброевка 1:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    9' 54'
    25.02.2023 1' - 90' Фастав 2:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Пардубице 2:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Фастав 2:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 19 1 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 1:1 Фастав (Злин)
    9' 54'
    25.02.2023 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Спарта (Прага)
    19.02.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 2:1 Фастав (Злин)
    11.02.2023 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Теплице (Теплице)
    04.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    29.01.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    05.11.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    76'
    29.10.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:3 Виктория (Пльзень)
    22.10.2022 1' -90' Сигма (Оломоуц) 2:1 Фастав (Злин)
    83'
    16.10.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    02.10.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    10.09.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    03.09.2022 1' -90' Спарта (Прага) 0:0 Фастав (Злин)
    30.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    63'
    27.08.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    90'
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    07.08.2022 1' -70' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
    32' 70'
    30.07.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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