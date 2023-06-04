Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вацлав Прохазка - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1984 (42), Рокицани
#26 | Защитник
183 см | 73 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
27
1
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
04.06.2023
Фастав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Фастав
1 : 1
06.05.2023
Яблонец
1' - 90'
81'
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Млада Болеслав
1 : 1
30.04.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Фастав
4 : 1
26.04.2023
Богемианс 1905
1' - 90'
65'
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Виктория
4 : 0
23.04.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Фастав
0 : 1
15.04.2023
Сигма
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Слован
2 : 1
08.04.2023
Фастав
1' - 75'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Фастав
5 : 1
01.04.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
3 : 0
19.03.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Фастав
2 : 2
11.03.2023
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Зброевка
1 : 1
04.03.2023
Фастав
1' - 90'
9'
54'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Фастав
2 : 3
25.02.2023
Спарта
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Пардубице
2 : 1
19.02.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Фастав
2 : 1
11.02.2023
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Яблонец
2 : 2
04.02.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
1 : 1
29.01.2023
Баник
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Богемианс 1905
3 : 2
05.11.2022
Фастав
1' - 90'
76'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Фастав
0 : 3
29.10.2022
Виктория
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Сигма
2 : 1
22.10.2022
Фастав
1' - 90'
83'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Фастав
2 : 1
16.10.2022
Слован
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Динамо
2 : 2
09.10.2022
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Фастав
0 : 2
02.10.2022
Словацко
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 0
18.09.2022
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Фастав
2 : 3
10.09.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Спарта
0 : 0
03.09.2022
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Фастав
2 : 1
30.08.2022
Пардубице
1' - 90'
63'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Теплице
0 : 0
27.08.2022
Фастав
1' - 90'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Фастав
2 : 2
21.08.2022
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Славия
4 : 1
07.08.2022
Фастав
1' - 70'
32'
70'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Фастав
0 : 0
30.07.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+