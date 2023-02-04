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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Фастав
Яблонец - Фастав: обзор матча 04 февраля 2023
Яблонец
04.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фастав
58'
Я. Поважанец
72'
Я. Поважанец
20'
В. Чантуришвили
52'
M. Fillo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Фастав
90'
Желтая карточка
F. Balaj
90'
Замена
F. Balaj
️️️️
А. Фантис
Желтая карточка
В. Йовович
88'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Храмоста
83'
Желтая карточка
П. Шулц
78'
ГОЛ! 2:2!
Я. Поважанец
72'
69'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
M. Fillo
63'
Вторая желтая
Л. Козак
ГОЛ! 1:2!
Я. Поважанец
Пас отдал
П. Шулц
58'
57'
Замена
Я. Янецки
️️️️
R. Reiter
Замена
М. Чернак
️️️️
М. Полидар
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
M. Fillo
Пас отдал
В. Чантуришвили
47'
Желтая карточка
D. Simersky
45'
+1
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Кратохвил
44'
36'
Желтая карточка
R. Reiter
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Чантуришвили
Пас отдал
M. Hlinka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
7
R. Reiter
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
4-2-2-2
44
Суровчик
21
Крал
4
Мартинец
21
Полидар
23
Сурзин
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
Йовович
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
4-1-2-1-3
2
26
Прохазка
88
31
6
Дидиба
7
0
7
Чантуришвили
1
15
Фантис
18
Козак
27
Кратохвил
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Кратохвил
19
Храмоста
9
Икаунекс
9
Икаунекс
19
Храмоста
21
Полидар
95
Чернак
95
Чернак
21
Полидар
7
68
Янецки
68
Янецки
7
15
Фантис
45
45
15
Фантис
0
77
Вукадинович
77
Вукадинович
0
Остались в запасе
Яблонец
Фастав
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
Главный тренер
Зденко Фртала
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Яблонец - Фастав
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
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