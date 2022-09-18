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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Фастав
Градец-Кралове - Фастав: обзор матча 18 сентября 2022
Градец-Кралове
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Фастав
90'
+2
Желтая карточка
M. Rakovan
90'
+2
Замена
Д. Дидиба
️️️️
R. Hruby
81'
Желтая карточка
Я. Сильны
80'
Замена
Я. Сильны
️️️️
Л. Джаво
79'
Замена
R. Reiter
️️️️
L. Bartosak
70'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
Замена
M. Koubek
️️️️
Ф. Кубала
67'
Замена
М. Труса
️️️️
P. Dvorak
67'
59'
Желтая карточка
Л. Джаво
Желтая карточка
Д. Васулин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
5
Филип Чихак
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Градец-Кралове
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
3-4-1-3
5
Чихак
39
Клима
25
Чех
42
Смрз
28
Кубала
16
Кодеш
28
Кучера
11
Ринеш
12
0
15
Васулин
3-5-3
2
26
Прохазка
31
0
18
Чедидла
7
Чантуришвили
68
Янецки
8
28
44
Джаво
1
0
46
Труса
46
Труса
0
28
Кубала
15
15
28
Кубала
31
7
7
31
8
6
Дидиба
6
Дидиба
8
0
27
27
0
44
Джаво
21
Сильны
21
Сильны
44
Джаво
Остались в запасе
Градец-Кралове
Фастав
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Градец-Кралове - Фастав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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