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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Фастав
Слован - Фастав: обзор матча 08 апреля 2023
Слован
08.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
71'
И. Рондич (П)
86'
В. Олатунжи
90+3'
М. Чедидла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Фастав
90'
+7
Желтая карточка
R. Hruby
90'
+5
Желтая карточка
Л. Козак
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Чедидла
Пас отдал
R. Hruby
Желтая карточка
К. Фридек
90'
+2
Замена
К. Фридек
️️️️
М. Думбия
89'
Замена
O. Lehoczki
️️️️
А. Гали
89'
ГОЛ! 2:0!
В. Олатунжи
Пас отдал
И. Рондич
86'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Л. Тупта
83'
76'
Желтая карточка
M. Hlinka
75'
Замена
F. Balaj
️️️️
В. Прохазка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Рондич
71'
64'
Замена
Я. Янецки
️️️️
А. Фантис
60'
Замена
А. Фантис
️️️️
В. Вукадинович
Замена
М. Фукала
️️️️
Ф. Пребсл
60'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
М. Валента
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Лукас Черв
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Матей Валента
АП
70
Ахмад Гали
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
8
R. Hruby
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Слован
22
Михал Фукала
ЦЗ
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
3-3-2-2
82
98
Пребсл
4
Плехаты
2
Ндефе
6
Черв
42
Думбия
15
Рондич
29
Тупта
9
Валента
37
Пурзитидис
70
Гали
4-1-1-1-4
18
Чедидла
26
Прохазка
88
2
6
Дидиба
8
7
Чантуришвили
1
27
77
Вукадинович
18
Козак
98
Пребсл
22
Фукала
22
Фукала
98
Пребсл
70
Гали
17
17
70
Гали
42
Думбия
8
Фридек
8
Фридек
42
Думбия
29
Тупта
7
Рабушич
7
Рабушич
29
Тупта
9
Валента
33
Олатунжи
33
Олатунжи
9
Валента
Фантис
68
Янецки
68
Янецки
Фантис
26
Прохазка
45
45
26
Прохазка
77
Вукадинович
15
Фантис
15
Фантис
77
Вукадинович
Остались в запасе
Слован
Фастав
15
Milan Lexa
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
15
Milan Lexa
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Слован - Фастав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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