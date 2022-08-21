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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Яблонец
Фастав - Яблонец: обзор матча 21 августа 2022
Фастав
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Яблонец
33'
Л. Джаво
71'
J. Kolar
21'
М. Полидар
62'
В. Сейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Яблонец
Красная карточка
Д. Дидиба
90'
+7
90'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
В. Сейк
Желтая карточка
В. Вукадинович
86'
Замена
M. Hlinka
️️️️
Я. Янецки
85'
82'
Замена
Т. Малински
️️️️
П. Шулц
80'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Замена
В. Вукадинович
️️️️
L. Bartosak
77'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
77'
ГОЛ! 2:2!
J. Kolar
Пас отдал
L. Bartosak
71'
Замена
R. Reiter
️️️️
М. Чедидла
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
В. Сейк
Пас отдал
Я. Храмоста
56'
Замена
Я. Кроб
️️️️
В. Йовович
56'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Д. Гоушка
Желтая карточка
М. Чедидла
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джаво
Пас отдал
В. Чантуришвили
33'
29'
Желтая карточка
Д. Гоушка
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Полидар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
34
Johnson Owusu
ЦФ
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
2-5-4
31
26
Прохазка
0
8
68
Янецки
7
Чантуришвили
18
Чедидла
1
6
Дидиба
44
Джаво
28
2-5-1-2
1
Гануш
27
Кубишта
21
Полидар
3
Хюбшман
7
Поважанец
10
Шулц
27
Кратохвил
8
Гоушка
8
Йовович
8
Хайденрайх
10
Сейк
68
Янецки
88
88
68
Янецки
18
Чедидла
7
7
18
Чедидла
31
77
Вукадинович
77
Вукадинович
31
0
27
27
0
8
Йовович
16
Кроб
16
Кроб
8
Йовович
10
Сейк
4
Мартинец
4
Мартинец
10
Сейк
8
Гоушка
19
Храмоста
19
Храмоста
8
Гоушка
10
Шулц
26
Малински
26
Малински
10
Шулц
Остались в запасе
Фастав
Яблонец
2
Dominik Simersky
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
34
Johnson Owusu
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
2
Dominik Simersky
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
34
Johnson Owusu
ЦФ
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Фастав - Яблонец
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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