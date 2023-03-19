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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Фастав
Словацко - Фастав: обзор матча 19 марта 2023
Словацко
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Фастав
69'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Фастав
Замена
П. Юрошка
️️️️
М. Петржела
85'
Замена
М. Травник
️️️️
П. Рейнберк
76'
74'
Замена
А. Фантис
️️️️
В. Чантуришвили
74'
Замена
F. Balaj
️️️️
Л. Козак
Замена
О. Шашинка
️️️️
О. Михалик
73'
ГОЛ! 1:0!
М. Петржела
Пас отдал
М. Кадлец
69'
46'
Замена
Y. Drame
️️️️
R. Hruby
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Доски
46'
24'
Желтая карточка
R. Hruby
4'
Красная карточка
M. Fillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
71
Seung-bin Kim
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
4-4-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
23
Рейнберк
14
Доски
28
Даничек
11
Петржела
99
Синявский
20
Хавлик
17
Михалик
71
3-3-2-1-2
31
26
Прохазка
88
18
Чедидла
6
Дидиба
2
0
8
7
Чантуришвили
18
Козак
1
14
Доски
91
Калабишка
91
Калабишка
14
Доски
23
Рейнберк
10
Травник
10
Травник
23
Рейнберк
11
Петржела
77
Юрошка
77
Юрошка
11
Петржела
17
Михалик
27
Шашинка
27
Шашинка
17
Михалик
8
27
27
8
18
Козак
45
45
18
Козак
7
Чантуришвили
15
Фантис
15
Фантис
7
Чантуришвили
Остались в запасе
Словацко
Фастав
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Словацко - Фастав
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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2022.10.27 22:52
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