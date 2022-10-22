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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Фастав
Сигма - Фастав: обзор матча 22 октября 2022
Сигма
22.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
70'
R. Reiter (АГ)
82'
V. Benes
38'
Л. Джаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Фастав
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
89'
Замена
Л. Враштил
️️️️
А. Русек
86'
85'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Я. Сильны
85'
Замена
Д. Дидиба
️️️️
M. Hlinka
83'
Желтая карточка
В. Прохазка
ГОЛ! 2:1!
V. Benes
Пас отдал
О. Змозла
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
R. Reiter
70'
62'
Замена
M. Fillo
️️️️
Л. Джаво
62'
Замена
R. Hruby
️️️️
Я. Янецки
62'
Замена
L. Bartosak
️️️️
Y. Drame
Желтая карточка
О. Змозла
50'
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джаво
Пас отдал
Я. Сильны
23'
Желтая карточка
Л. Джаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Сигма
77
Ян Водганел
ЛП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
4-4-2
7
Брейте
32
38
Покорны
21
Змозла
30
Хватал
22
Пулоло
13
Хытил
8
30
1
9
Русек
3-3-5
2
26
Прохазка
88
7
68
Янецки
7
Чантуришвили
1
28
27
21
Сильны
44
Джаво
30
11
11
30
9
Русек
19
Враштил
19
Враштил
9
Русек
27
31
31
27
44
Джаво
0
0
44
Джаво
68
Янецки
8
8
68
Янецки
88
6
Дидиба
6
Дидиба
88
21
Сильны
77
Вукадинович
77
Вукадинович
21
Сильны
Остались в запасе
Сигма
Фастав
77
Ян Водганел
ЛП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
77
Ян Водганел
ЛП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Сигма - Фастав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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