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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Фастав
Спарта - Фастав: обзор матча 03 сентября 2022
Спарта
03.09.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фастав
90'
+1
Замена
A. Hloušek
️️️️
Л. Джаво
87'
Желтая карточка
Я. Сильны
Желтая карточка
Т. Чванчара
85'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Кухта
76'
71'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
Желтая карточка
А. Серенсен
70'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Я. Янкто
65'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Мейдр
65'
60'
Замена
Я. Сильны
️️️️
L. Bartosak
56'
Желтая карточка
Я. Янецки
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Л. Садилек
46'
Замена
Ф. Панак
️️️️
Я. Зелены
46'
32'
Желтая карточка
R. Hruby
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Лукаш Садилек
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
27
Y. Drame
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
4-4-2
30
Холек
5
Хойер
4
Серенсен
30
Зелены
19
Мейдр
21
Янкто
9
Данек
8
Павелка
18
Садилек
7
Кухта
70
Чванчара
3-5-3
2
26
Прохазка
31
7
7
Чантуришвили
8
0
68
Янецки
44
Джаво
1
28
30
Зелены
27
Панак
27
Панак
30
Зелены
19
Мейдр
28
Виснер
28
Виснер
19
Мейдр
7
Кухта
9
Карабец
9
Карабец
7
Кухта
21
Янкто
39
Юлиш
39
Юлиш
21
Янкто
18
Садилек
8
Фортельный
8
Фортельный
18
Садилек
44
Джаво
3
3
44
Джаво
0
27
27
0
31
21
Сильны
21
Сильны
31
Остались в запасе
Спарта
Фастав
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Спарта - Фастав
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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