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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Пардубице
Фастав - Пардубице: обзор матча 30 августа 2022
Фастав
30.08.2022, вторник, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Пардубице
39'
М. Хлаваты (АГ)
73'
R. Hruby
70'
V. Sychra
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Пардубице
Замена
N. Kovinić
️️️️
R. Reiter
90'
+1
Замена
D. Simersky
️️️️
M. Hlinka
81'
Замена
Y. Drame
️️️️
R. Hruby
81'
80'
Желтая карточка
Р. Гранац
79'
Замена
M. Červenka
️️️️
P. Cerny
76'
Вторая желтая
М. Хелешич
ГОЛ! 2:1!
R. Hruby
Пас отдал
Я. Янецки
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
V. Sychra
Замена
В. Вукадинович
️️️️
M. Fillo
64'
64'
Замена
E. Tischler
️️️️
К. Вацек
Желтая карточка
В. Прохазка
63'
60'
Желтая карточка
М. Хелешич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хлаваты
39'
27'
Желтая карточка
V. Sychra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Пардубице
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
3-5-3
26
Прохазка
31
88
0
8
68
Янецки
7
Чантуришвили
7
1
44
Джаво
28
2-2-5
20
Хелешич
27
Влчек
7
Вацек
39
Яношек
28
9
1
19
Хлаваты
31
Костка
88
2
2
88
0
77
Вукадинович
77
Вукадинович
0
7
72
72
7
8
27
27
8
7
Вацек
14
14
7
Вацек
9
30
30
9
Остались в запасе
Фастав
Пардубице
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Остались в запасе
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Фастав - Пардубице
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Фастав
Пардубице
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
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2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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