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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Фастав
Пардубице - Фастав: обзор матча 19 февраля 2023
Пардубице
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
7'
Д. Яношек
90+5'
N. Kovinić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Фастав
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
N. Kovinić
Замена
S. Simek
️️️️
М. Хлаваты
88'
86'
Желтая карточка
В. Вукадинович
84'
Замена
Я. Сильны
️️️️
M. Hlinka
72'
Замена
N. Kovinić
️️️️
F. Balaj
Замена
V. Sychra
️️️️
М. Хелешич
70'
55'
Замена
T.
️️️️
Я. Янецки
55'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
M. Fillo
Желтая карточка
М. Хелешич
53'
49'
Желтая карточка
М. Чедидла
41'
Желтая карточка
R. Hruby
Желтая карточка
М. Члумецки
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Яношек
Пас отдал
Д. Костка
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
45
Filip Balaj
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
19
Том Слончик
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
4-3-3
1
Ницэ
20
Хелешич
2
Гранац
4
Члумецки
27
Влчек
7
Вацек
19
Хлаваты
39
Яношек
10
31
Костка
9
4-3-1-3
18
Чедидла
26
Прохазка
88
2
8
68
Янецки
0
7
Чантуришвили
15
Фантис
1
45
19
Хлаваты
8
8
19
Хлаваты
20
Хелешич
28
28
20
Хелешич
0
77
Вукадинович
77
Вукадинович
0
68
Янецки
24
24
68
Янецки
45
72
72
45
88
21
Сильны
21
Сильны
88
Остались в запасе
Пардубице
Фастав
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Пардубице - Фастав
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Пардубице
Фастав
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5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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