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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Вишков - Фастав
Вишков - Фастав: обзор матча 04 июня 2023
Вишков
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вишков - Фастав
Желтая карточка
С. Дуэ
90'
+3
Желтая карточка
J. Srubek
90'
+2
88'
Замена
N. Kovinić
️️️️
А. Фантис
68'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Y. Drame
Замена
O. Vintr
️️️️
F. Bayo
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вишков
31
Антонин Кински
ВР
11
Fahad Bayo
ЦЗ
19
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
3
Filip Stepanek
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
7
Alexis Alegue
ЦП
15
Lukáš Lahodný
ЦП
5
Pavol Ilko
ЦП
40
Сампсон Дуэ
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
48
Musa Ramathan
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Вишков
30
Filip Jicha
ВР
22
Frantisek Matys
ЦЗ
22
Ondrej Vintr
ЦП
7
David Krška
ЦП
2
Fandje Touré
ЦФ
10
Barnabas Lacik
ЦФ
10
Michal Klesa
ЦФ
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
3-4-3
31
Кински
11
19
3
19
Суаре
15
5
7
48
4
40
Дуэ
2-1-3-1-4
18
Чедидла
2
6
Дидиба
7
68
Янецки
8
7
Чантуришвили
17
28
27
15
Фантис
11
22
22
11
15
Фантис
72
72
15
Фантис
27
77
Вукадинович
77
Вукадинович
27
Остались в запасе
Вишков
Фастав
30
Filip Jicha
ВР
22
Frantisek Matys
ЦЗ
7
David Krška
ЦП
2
Fandje Touré
ЦФ
10
Barnabas Lacik
ЦФ
10
Michal Klesa
ЦФ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
30
Filip Jicha
ВР
22
Frantisek Matys
ЦЗ
7
David Krška
ЦП
2
Fandje Touré
ЦФ
10
Barnabas Lacik
ЦФ
10
Michal Klesa
ЦФ
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Вишков - Фастав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вишков
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Дукла
1 : 1
01.06.2025
Вишков
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
28.05.2025
Дукла
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
04.06.2023
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Фастав
1 : 0
01.06.2023
Вишков
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
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800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
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9
Семин боялся недооценки «Фастава»
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2017.12.08 06:31
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2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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