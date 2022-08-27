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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Фастав
Теплице - Фастав: обзор матча 27 августа 2022
Теплице
27.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Фастав
90'
+4
Желтая карточка
В. Прохазка
90'
+3
Замена
N. Kovinić
️️️️
Л. Джаво
90'
+3
Замена
D. Simersky
️️️️
R. Hruby
Замена
S. Drame
️️️️
Р. Юкл
86'
84'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
72'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
L. Bartosak
Замена
L. Kodad
️️️️
Ф. Жак
64'
Желтая карточка
T. Vondrasek
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
3-5-1
72
0
17
11
Хибс
0
26
Урбанец
27
Трубац
23
Маречек
7
Жак
19
Юкл
3-5-3
26
Прохазка
31
88
68
Янецки
7
8
0
7
Чантуришвили
1
44
Джаво
28
19
Юкл
44
44
19
Юкл
7
Жак
3
3
7
Жак
8
2
2
8
0
27
27
0
44
Джаво
72
72
44
Джаво
31
77
Вукадинович
77
Вукадинович
31
Остались в запасе
Теплице
Фастав
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Теплице - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Фастав
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
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