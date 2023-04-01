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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Динамо
Фастав - Динамо: обзор матча 01 апреля 2023
Фастав
01.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
5 : 1
Завершен
Динамо
27'
Л. Козак
43'
F. Balaj
56'
В. Вукадинович
82'
Д. Дидиба
90+3'
N. Kovinić
78'
T. Zajic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Динамо
ГОЛ! 5:1!
N. Kovinić
90'
+3
Замена
T.
️️️️
Д. Дидиба
87'
Замена
А. Фантис
️️️️
В. Вукадинович
86'
ГОЛ! 4:1!
Д. Дидиба
82'
80'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
M. Čermák
78'
ГОЛ! 3:1!
T. Zajic
70'
Замена
Я. Грич
️️️️
M. Sladký
70'
Замена
T. Zajic
️️️️
M. Skoda
Замена
N. Kovinić
️️️️
Л. Козак
67'
ГОЛ! 3:0!
В. Вукадинович
56'
46'
Замена
Б. Слука
️️️️
L. Skovajsa
ГОЛ! 2:0!
F. Balaj
Пас отдал
D. Simersky
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Козак
Пас отдал
М. Чедидла
27'
4'
Замена
Д. Броукал
️️️️
П. Цавош
1'
Красная карточка
Л. Гавел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
1
Matej Rakovan
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
12
Marcel Čermák
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Якуб Гора
АП
0
M. Skoda
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Фастав
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
21
T. Zajic
ЦФ
4-1-1-5
88
2
26
Прохазка
18
Чедидла
6
Дидиба
7
Чантуришвили
45
77
Вукадинович
27
18
Козак
1
1-1-3-1-4
31
5
Гавел
8
Цавош
12
18
22
23
Гора
3
25
91
Поточны
0
18
Козак
72
72
18
Козак
77
Вукадинович
15
Фантис
15
Фантис
77
Вукадинович
6
Дидиба
24
24
6
Дидиба
25
71
Слука
71
Слука
25
8
Цавош
4
Броукал
4
Броукал
8
Цавош
22
8
Грич
8
Грич
22
12
15
Пеннер
15
Пеннер
12
0
21
21
0
Остались в запасе
Фастав
Динамо
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
31
Martin Janáček
ВР
23
Якуб Матоушек
ПВ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
23
Якуб Матоушек
ПВ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Фастав - Динамо
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Динамо
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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