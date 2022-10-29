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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Виктория
Фастав - Виктория: обзор матча 29 октября 2022
Фастав
29.10.2022, суббота, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Виктория
20'
Э. Йирка
51'
Т. Хоры
68'
Э. Йирка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Виктория
86'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
Замена
Д. Дидиба
️️️️
M. Hlinka
85'
Замена
А. Фантис
️️️️
Л. Джаво
85'
78'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Калвах
78'
Замена
А. Чермак
️️️️
А. Влканова
69'
Замена
Л. Холик
️️️️
В. Пиларж
68'
ГОЛ! 0:3!
Э. Йирка
Пас отдал
Т. Хоры
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Y. Drame
60'
Замена
L. Bartosak
️️️️
R. Reiter
60'
51'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хоры
Пас отдал
Э. Йирка
Замена
Я. Сильны
️️️️
R. Hruby
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йирка
Пас отдал
Т. Хоры
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
3-4-4
2
88
26
Прохазка
7
68
Янецки
8
7
Чантуришвили
1
44
Джаво
27
28
4-2-3-1
36
Станек
4
Перница
21
Емелка
24
Гавел
2
Гейда
23
Калвах
20
Буха
97
Йирка
58
Влканова
11
Пиларж
25
Хоры
7
31
31
7
88
6
Дидиба
6
Дидиба
88
44
Джаво
15
Фантис
15
Фантис
44
Джаво
8
21
Сильны
21
Сильны
8
27
77
Вукадинович
77
Вукадинович
27
11
Пиларж
4
Холик
4
Холик
11
Пиларж
58
Влканова
47
Чермак
47
Чермак
58
Влканова
23
Калвах
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
23
Калвах
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
Остались в запасе
Фастав
Виктория
0
M. Fillo
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
0
M. Fillo
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Фастав - Виктория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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