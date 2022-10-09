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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Фастав
Динамо - Фастав: обзор матча 09 октября 2022
Динамо
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Фастав
30'
Л. Гавел
34'
D. Hais
38'
Я. Сильны
77'
L. Bartosak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Фастав
90'
+2
Замена
N. Kovinić
️️️️
Л. Джаво
Замена
M. Mrsic
️️️️
Л. Чмелик
81'
Замена
M. Skoda
️️️️
Р. Поточны
81'
80'
Замена
M. Fillo
️️️️
M. Hlinka
80'
Замена
Д. Дидиба
️️️️
Я. Сильны
77'
ГОЛ! 2:2!
L. Bartosak
Пас отдал
R. Reiter
73'
Замена
L. Bartosak
️️️️
Y. Drame
51'
Желтая карточка
Я. Сильны
Замена
T. Zajic
️️️️
D. Hais
50'
46'
Замена
R. Reiter
️️️️
М. Чедидла
38'
ГОЛ! 2:1!
Я. Сильны
ГОЛ! 2:0!
D. Hais
Пас отдал
Б. Чолич
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гавел
Пас отдал
Б. Слука
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
3-2-5
31
4
Броукал
5
Гавел
12
Чолич
18
8
Цавош
91
Поточны
3
71
Слука
16
9
Чмелик
3-3-5
26
Прохазка
2
88
18
Чедидла
68
Янецки
7
Чантуришвили
1
28
27
21
Сильны
44
Джаво
9
Чмелик
0
0
9
Чмелик
16
21
21
16
91
Поточны
0
0
91
Поточны
27
31
31
27
88
0
0
88
18
Чедидла
7
7
18
Чедидла
21
Сильны
6
Дидиба
6
Дидиба
21
Сильны
44
Джаво
72
72
44
Джаво
Остались в запасе
Динамо
Фастав
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Динамо - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
Фастав
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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2020.06.10 21:35
1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
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